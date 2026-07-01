Tayyar Article
مصادر مطّلعة لـmtv: لا صحة لما يُتداول عن وقف التصدير من لبنان إلى السعودية فالتصدير مستمر فيما تتواصل الإجراءات والتنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات لتحديث آليات التفتيش وتشديد الرقابة
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01 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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20 :57
نوّاف سلام للـLBCI:
- نحن نتكلم عن اطار توجيهي للمفاوضات لتحديد مسارها وهدفه الوصول الى اتفاق وهو ليس اتفاقية او معاهدة
- لسنا هواة مفاوضات لكننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد حربين خلّفتا آلاف الضحايا وتسببت الاولى بأضرار مباشرة تجاوزت 7 مليارات دولار من دون احتساب الخسائر الاقتصادية التي تُقدَّر بنحو 13 مليار
- هدفنا هو عودة الجنوبيين إلى منازلهم ووقف النزيف والحرب الثانية أوقعت أكثر من خمسة آلاف شهيد في حرب ثأرية مرتبطة بالخامنئي
- اذا طبق الاطار من المفترض ان يؤدي الى الانسحاب الاسرائيلي من لبنان وان يسمح لعودة اهلنا النازحين الى قراهم وبيوتهم عودة امنة وكريمة
- عبارة "اتفاق الاطار" لدي مشكلة بها وهي مدعاة التباسات ونحن لسنا بصدد اتفاقية اي اسمها "اطار" وهو اطار ثلاثيّ
- اريد ان اتوجه الى اهل الجنوب ..ما هو الفارق بين اعادة الانتشار الى خارج الاراضي اللبنانية والانسحاب؟ والاطار ينص على الانتشار خارج الاراضي وعُرّفت ب"ال التعريف" أي كلّ الاراضي وهذا يعني انسحاب
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Just in
-
20 :57
نوّاف سلام للـLBCI:
- نحن نتكلم عن اطار توجيهي للمفاوضات لتحديد مسارها وهدفه الوصول الى اتفاق وهو ليس اتفاقية او معاهدة
- لسنا هواة مفاوضات لكننا وصلنا إلى هذه المرحلة بعد حربين خلّفتا آلاف الضحايا وتسببت الاولى بأضرار مباشرة تجاوزت 7 مليارات دولار من دون احتساب الخسائر الاقتصادية التي تُقدَّر بنحو 13 مليار
- هدفنا هو عودة الجنوبيين إلى منازلهم ووقف النزيف والحرب الثانية أوقعت أكثر من خمسة آلاف شهيد في حرب ثأرية مرتبطة بالخامنئي
- اذا طبق الاطار من المفترض ان يؤدي الى الانسحاب الاسرائيلي من لبنان وان يسمح لعودة اهلنا النازحين الى قراهم وبيوتهم عودة امنة وكريمة
- عبارة "اتفاق الاطار" لدي مشكلة بها وهي مدعاة التباسات ونحن لسنا بصدد اتفاقية اي اسمها "اطار" وهو اطار ثلاثيّ
- اريد ان اتوجه الى اهل الجنوب ..ما هو الفارق بين اعادة الانتشار الى خارج الاراضي اللبنانية والانسحاب؟ والاطار ينص على الانتشار خارج الاراضي وعُرّفت ب"ال التعريف" أي كلّ الاراضي وهذا يعني انسحاب
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20 :39
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