Tayyar Article
Bassil, tras su reunión con Berri: Estamos de acuerdo en rechazar la discordia, proteger al Líbano y no perjudicar al ejército
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01 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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El presidente del Movimiento Patriótico Libre el diputado Gibran Bassil, señaló, tras su reunión con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, que el Movimiento sigue comprometido con la protección del Líbano, partiendo de su firme determinación al respecto y de reunir al mayor número posible de libaneses en torno a esta idea, y subrayó que, por muy grandes que sean las diferencias políticas, la prioridad sigue siendo proteger al Líbano y salvaguardar su existencia.
Bassil explicó que existe consenso con Berri en dos cuestiones: en primer lugar, el rechazo a la discordia, considerada el mayor peligro que amenaza al país; y, en segundo lugar, la necesidad de proteger la institución militar como símbolo de la unidad nacional y de no atentar contra ella. Añadió que estos dos principios constituyen la base para proteger a Líbano y salvaguardar su soberanía e independencia, y para afianzar al Estado como único centro de decisión y legitimidad, de modo que tanto la toma de decisiones como el uso de las armas queden restringidos a él. Insistió en el rechazo de todo aquello que pueda provocar la discordia interna y subrayó que la preservación de la unidad nacional es la prioridad que permite a los libaneses hacer frente a cualquier amenaza externa.
Cabe recordar que Bassil había presentado anteriormente la "Propuesta para la protección del Líbano" , que se presentó a través de una serie de reuniones con los distintos bloques parlamentarios y que se basaba en una visión centrada en el consenso nacional para proteger el país, mediante el rechazo de la discordia y la violencia, la preservación de la paz civil, el rechazo de la ocupación israelí y de cualquier injerencia extranjera en los asuntos libaneses, y la afirmación de que la decisión sobre el uso de las armas es competencia exclusiva del Estado.
Asimismo, la propuesta hace hincapié en la necesidad de la retirada total de Israel de los territorios libaneses, el cese de sus agresiones, el refuerzo de las capacidades del ejército libanés y de las instituciones de seguridad, y la adopción del diálogo entre los libaneses como vía para cualquier solución política que consagre la soberanía y la unidad del Estado y siente las bases para una estabilidad a largo plazo.
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