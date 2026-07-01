توضح مصادر دبلوماسية أوروبية بأن موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لاتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي ينطلق من مبدأ دعم السلطة المركزية للدولة اللبنانية بمعزل عن بنود التفاوض والثغرات الكثيرة التي تتضمنها، لكن الاتفاق بداية مسار اتخذته الدولة اللبنانية بالتفاوض مع إسرائيل وتثبيت حقها في هذا التفاوض بعيداً عن لصراعات والمفاوضات الإقليمية وذلك بهدف استعادة الحقوق السيادية اللبنانية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من جهة وتطبيق حصرية السلاح وبسط سيطرتها على كامل أراضيها من جهة ثانية.