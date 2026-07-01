خاص - بعد زيارة كوبر.. ثلاث تعديلات عملية على إتفاق واشنطن
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01 July 2026
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21 mins ago
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source: tayyar.org
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تكشف مصادر صحافية عن مراجع معنية بأن اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي في اشنطن غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، وقد أفضت المناقشات في اليومين الماضيين بين مسؤولين عسكريين أميركيين ولبنانيين لاسيما بين قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي وقائد الجيش اللبناني، الى النتائج التالية: تجميد ما سُمي بالمناطق التجريبية في الجنوب بعد رفض الجيش اللبناني المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي والعمل على تطوير آلية أخرى قابلة للتنفيذ، إلغاء لجنة الميكانيزم التي ولِدت من اتفاق 27 تشرين 2024، تشكيل لجنة عسكرية أميركية – والجيش اللبناني للتنسيق والإشراف ومراقبة تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح بيد الدولة في المناطق النموذجية التي سيجري تحديدها قريباً.
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