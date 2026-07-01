تكشف مصادر سياسية مطلعة أن ثلاثة وزراء غير محسوبين على فريق الثنائي الشيعي يرفضون اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي في واشنطن، وقد اجتمعوا مع رئيس الحكومة نواف سلام وأبلغوه رفضهم وملاحظاتهم الكثيرة عليه، ما عُدَّ رسالة مبكرة ومسبقة بأنهم لن يصوتوا مع الاتفاق بحال عرض على التصويت في مجلس الوزراء.