يقول نائب بارز في كتلة نيابية غير ممثلة في الحكومة ومعارضة لسياساتها، إن اتفاق الإطار في واشنطن شرّع الأبواب على أحداث داخلية خطيرة، لاسيما أن الاتفاق ربط كل الملفات بنزع سلاح الحـزب من وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي وتثبيت الحدود والسيادة اللبنانية وعودة النازحين وإعادة الاعمار والأسرى ودعم الجيش اللبناني والمؤتمرات الاقتصادية والمالية المخصصة للبنان، ما يقود الى إعلان الحكومة اللبنانية عجزها عن تطبيق هذا الاتفاق، ما يفتح الأمور على تشريع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان لتنفيذ بنود الاتفاق بالقوة، أو تدخل عسكري سوري.