بالفيديو: في لبنان - تخفّى بلباس "المهرّج" ليتحرّش بابنة الـ4 سنوات.. وهذا ما حصل!
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01 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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تعرّضت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ونصف لمحاولة استدراج داخل أحد المطاعم في مدينة طرابلس من قبل أحد الأشخاص "المهرّجين" حيث روى والد الطفلة تفاصيل ما جرى وقال:
كنت موجودًا مع والدتي وابنتي التي كانت تلعب بالقرب منا مع الشخصيات الكرتونية التي يرتديها بعض الشبان فجأة، استدار أحد الأشخاص الذين كانوا يرتدون زيًا تنكريًا، وحمل ابنتي بطريقة لم ينتبه إليها أحد بسبب الازدحام، ثم اتجه بها إلى داخل الممر المؤدي إلى الجزء الخلفي من المطعم وصولًا إلى غرفة المولدات الكهربائية، في تلك اللحظة صرخت والدتي وقالت لي "أخذ البنت إلى الداخل… الحقه".
ويتابع: "ركضت فورًا إلى الداخل، وبدأت أصرخ باسم ابنتي، وعندما وصلت إليه كان قد أنزلها من حضنه، ابنتي عمرها أربع سنوات ونصف فقط، وعندما سألته فورًا، ماذا تفعل؟ ولماذا أخذت الطفلة إلى الداخل؟ عندها قالت لي ابنتي "بابا، عم يقلّي أعطيني بوسة وإكشف عن بطني"، عندها فقدت أعصابي واعتديت عليه قبل أن تصل القوى الأمنية وتقوم بتوقيفه".
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