صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة جرائم الاحتيال، تمكّنت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان من توقيف اللبناني (ف. ح.) لإقدامه على أعمال احتيالية وانتحاله صفة رسمية. خلال التحقيق، تبيّن أن الموقوف اقدم على انتحال صفة رئيس مكتب أحد الوزراء وكذلك استخدام اسمٍ وصفة غير صحيحين، لإيهام المواطنين بقدرته على تأمين تغطية وضمان صحي لنفقات العلاجات الطبية لبعض ضحاياه مقابل تقاضيه اموال. بناء لاشارة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تم توقيفه واودع مع المضبوطات المرجع المختص".