اعلنت غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء في بيان انه "بعد تثبيت وقف إطلاق النار، واستمرار عودة أعداد من النازحين إلى منازلهم، أُنجزت اليوم إزالة جميع الخيم المقامة على واجهة بيروت البحرية، إلى جانب إزالة الخيم العشوائية في العاصمة، وتأمين انتقال العدد القليل المتبقي من النازحين إلى مراكز الإيواء المعتمدة".

و قالت ان"هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال خطة الدولة لإزالة التجمعات غير المعتمدة التي أُنشئت خلال فترة النزوح، بالتوازي مع توفير بدائل إيواء للعائلات التي لا تزال غير قادرة على العودة إلى مناطقها."

وقد سجّلت غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء تقدماً ملحوظاً في ملف الإيواء منذ تثبيت وقف إطلاق النار، وفق الآتي:

* انخفض عدد مراكز الإيواء في العاصمة بيروت من 135 إلى 89 مركزاً.

* انخفض عدد العائلات المقيمة في مراكز الإيواء المعتمدة في العاصمة بيروت من 12,888 إلى 4,814 عائلة.

* انخفض عدد الأشخاص المقيمين في مراكز الإيواء في العاصمة بيروت من 51,552 إلى 19,149 شخصاً.

* أُقفل 46 مركز إيواء في العاصمة بيروت بعد عودة قاطنيه إلى مناطقهم.

كما أُزيلت جميع الخيم التي كانت قد أُقيمت على واجهة بيروت البحرية، والبالغ عددها نحو 200 خيمة، ونُقلت 16 عائلة كانت لا تزال تقيم فيها إلى مراكز الإيواء المعتمدة.

ويبلغ عدد النازحين المقيمين حالياً في المدينة الرياضية في بيروت نحو 500 نازح".

واكدت غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء أن "العمل مستمر، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية، على مواكبة عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم، تنفيذاً لخطة الدولة للعودة والتعافي التي وجّه بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والتي تشمل مسح الأضرار، ورفع الردميات، وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية، بما يؤمّن مقومات العودة الآمنة والكريمة والمستدامة، ويمكّن الأهالي من الاستقرار مجدداً في مناطقهم.

كما ستواصل الدولة توفير مراكز الإيواء والرعاية الأساسية للعائلات التي لا تزال غير قادرة على العودة في المرحلة الراهنة، إلى حين توافر الظروف الملائمة لذلك، بما يحفظ كرامتها ويؤمّن احتياجاتها الأساسية. كما تدرس خيارات أخرى للإيواء الكريم في المرحلة المقبلة، إلى أن تتمكن هذه العائلات من العودة المستدامة إلى قراها ومناطقها".