رأى النائب سليم عون في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "موقف التيار الوطني الحر من اتفاق الإطار إذا ما طُرح على مجلس النواب سيُبنى وفق معيار واحد، هو المصلحة الوطنية وان التيار يدرس الاتفاق بحسن نيّة"، مشددا على "أهمية ضمان وقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان عدم تكرارها لاحقا كما استعادة الأراضي المحتلة والأسرى".



وأكد "أهمية التعامل مع الملاحظات المطروحة بوصفها وسيلة لتحسين شروط لبنان ودعم موقف الدولة في أي مفاوضات"، لافتا الى ان "لبنان أخطأ في إدارة بعض أوراق قوته، في وقت لم تلتزم اسرائيل يومًا أي قرارات دولية".



وشدد على أن "أي مسار يفاوض فيه طرف آخر غير الدولة اللبنانية مرفوض"، معتبرا أن "لبنان أصبح عرضة للبيع إما لإيران في اسلام اباد أو لإسرائيل في واشنطن، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية تخلت عن كل أوراق قرارها".