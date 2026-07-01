كاتس يهدّد: سنهاجم إيران مجددًا إذا....
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01 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّه "سنهاجم إيران مجددًا إذا لزم الأمر."
وأضاف كاتس أنّه "نحارب في لبنان لتغيير الواقع وليس لإعادة الوضع لما كان عليه."
وأكّد أنّه "لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة".
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