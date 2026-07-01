Tayyar Article
"رويترز" عن مصدر:
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01 July 2026
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25 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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12 :03
سليم عون: موقفنا من اتفاق الإطار يُحسم وفق المصلحة الوطنية تتمة
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11 :57
كاتس يهدّد: سنهاجم إيران مجددًا إذا.... تتمة
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11 :52
قبلان حذر من "كارثة"! تتمة
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11 :45
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس:
- سنهاجم إيران مجددًا إذا لزم الأمر ونحارب في لبنان لتغيير الواقع وليس لإعادة الوضع لما كان عليه
- لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة
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11 :39
عملية بحث جارية عن زوج وزيرة! تتمة
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11 :33
كواليس - نقدٌ لاذع! تتمة
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بيانٌ هامّ من الأمن العامّ... ماذا جاء فيه؟
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«اتفاق الإطار» يخضع للتفاوض... ورهان على تفهّم واشنطن الملاحظات اللبنانية
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إسرائيل تواصل ممارسة الضغوط باتجاه طرح اتفاق سلام مع لبنان
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لا انسحاب اسرائيلي من اي قرية او بلدة جنوبية ضمن المناطق التجريبية
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تثبيت خطوط حمراء
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تحركات دبلوماسية وعسكرية مكثفة تشمل لبنان
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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 تموز 2026
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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 تموز 2026
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بري: كأنه لم يكن... وخطة واضحة للمواجهة
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المهلة المعطاة للسلطة اللبنانية لتنفيذ تعهداتها ليست مفتوحة
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قاليباف: الحصار انتهى... ربط التهدئة بتنفيذ البنود الأولى وإنهاء الحرب في لبنان
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-
Just in
-
12 :03
سليم عون: موقفنا من اتفاق الإطار يُحسم وفق المصلحة الوطنية تتمة
-
11 :57
كاتس يهدّد: سنهاجم إيران مجددًا إذا.... تتمة
-
11 :52
قبلان حذر من "كارثة"! تتمة
-
11 :45
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس:
- سنهاجم إيران مجددًا إذا لزم الأمر ونحارب في لبنان لتغيير الواقع وليس لإعادة الوضع لما كان عليه
- لن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة
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11 :39
عملية بحث جارية عن زوج وزيرة! تتمة
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11 :33
كواليس - نقدٌ لاذع! تتمة
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سليم عون: موقفنا من اتفاق الإطار يُحسم وفق المصلحة الوطنية
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01 July 2026
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كاتس يهدّد: سنهاجم إيران مجددًا إذا....
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01 July 2026
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قبلان حذر من "كارثة"!
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01 July 2026
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عملية بحث جارية عن زوج وزيرة!
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01 July 2026
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EXCLUSIVE
كواليس - نقدٌ لاذع!
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01 July 2026
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تقدّم في محادثات أميركا وإيران؟!
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01 July 2026
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أصبحت في آخر مراحل العلاج من السرطان... آخر التطورات الصحية لهذه الفنانة الشهيرة (صورة)
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01 July 2026
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بالصورة: إعلاميّ لبنانيّ يزور الرئيس ميشال عون... وهذا ما كشفه!
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01 July 2026
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درغام: التيار يتعامل بواقعية مع ملف السلاح... والحفاظ على الجيش يوازي بقاء لبنان
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01 July 2026
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"الله معك يا ابني"... انهيار فنانة شهيرة في وداع نجلها (شاهد الفيديو)
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01 July 2026