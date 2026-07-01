بالصورة: إعلاميّ لبنانيّ يزور الرئيس ميشال عون... وهذا ما كشفه!
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01 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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كتب الإعلامي سامي كليب عبر حسابه على إكس:
سألت الرئيس اللبناني السابق ميشال عون عن رأيه بالأوضاع الحاليّة، فابتسم وقال: "فتّوش"... اعتقد أنّه على حق حيث تمر البلاد في صراع طواحين الهواء.
ثم اطلعني على دراسة مهمة أعدّها عن الدولة المدنية وصراعها مع الطوائف، فسألته لماذا لم يطبقها في عهده، فكشف أمورًا حول مواقف الأطراف من هذه المسألة ومن الغاء الطائفية تجعل الجميع دون استثناء متآمرين فعلاً على فكرة الدولة اللاطائفية، ذلك ان الطائفية هي سر بقاء كل الذين لاجل مصالحهم حاربوا قيام الدولة وما يزالون."
سألت الرئيس اللبناني السابق ميشال عون عن رأيه بالأوضاع الحاليّة، فابتسم وقال :" فتّوش" .. 😂. اعتقد أنّه على حق حيث تمر البلاد في صراع طواحين الهواء .— sami kleib (@samykleyb) July 1, 2026
ثم اطلعني على دراسة مهمة أعدّها عن الدولة المدنية وصراعها مع الطوائف، فسألته لماذا لم يطبقها في عهده، فكشف أمورًا حول مواقف… pic.twitter.com/EbbQivj9ty
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