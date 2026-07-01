صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 30 /6 /2026، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ح.ط.) لتعرُّضه لأحد العسكريين في بلدة دبّين – مرجعيون، وذلك بتاريخ 23 /6 /2026.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".