صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"تعلن المديرية عن تمديد العمل بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة وضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان وذلك لغاية 30/09/2026 ضمناً.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على المقيمين كافة من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.

لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷،أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:

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