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Tayyar Article

التّحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتّى نفق سليم سلام

  • 01 July 2026
  • 28 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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