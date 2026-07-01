Tayyar Article
زيلينسكي: القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط في مدينة أوفا الروسية للمرة الثانية
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01 July 2026
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34 mins ago
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source: tayyar.org
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"القناة 12" الإسرائيلية: إطلاق النار على شخص في اللد حاول طعن شرطي إسرائيلي
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01 July 2026
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