أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي أنشأ بوابات عبور بين المنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب الليطاني، في خطوة جديدة على الحدود الجنوبية.