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Tayyar Article

الجيش الإسرائيلي: قضينا على 4 عناصر من حماس ودمرنا منصات إطلاق في شمال قطاع غزة

  • 01 July 2026
  • 47 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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