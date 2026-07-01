Tayyar Article
مونديال 2026: فوز فرنسا على السويد بنتيجة 3 - صفر وفوز المكسيك على الاكوادور بنتيجة 2 - صفر وفوز النرويج على كوت ديفوار بنتيجة 2 - 1
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01 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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09 :02
إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة.. تتمة
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اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل: قراءة قانونية في السيادة والدستور وإدارة التفاوض (الأخبار) تتمة
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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 تموز 2026
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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 تموز 2026
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بري: كأنه لم يكن... وخطة واضحة للمواجهة
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المهلة المعطاة للسلطة اللبنانية لتنفيذ تعهداتها ليست مفتوحة
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خاص - مصادر إيرانية: ضمان الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني يبقى أولوية لدى طهران
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باسيل بحث مع سفير إسبانيا سبل تثبيت وقف النار والدفع لانسحاب كامل
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Just in
-
09 :02
إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة.. تتمة
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08 :53
اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل: قراءة قانونية في السيادة والدستور وإدارة التفاوض (الأخبار) تتمة
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08 :39
الدمار يمنع عودة النازحين .. لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات (المدن) تتمة
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«اتفاق الإطار» يخضع للتفاوض... ورهان على تفهّم واشنطن الملاحظات اللبنانية (الشرق الأوسط) تتمة
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إسرائيل تتحرك بعد بلاغ عن اختطاف طائرة..
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01 July 2026
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اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل: قراءة قانونية في السيادة والدستور وإدارة التفاوض
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01 July 2026
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الدمار يمنع عودة النازحين .. لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات
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01 July 2026
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01 July 2026
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هيكل يخوض أخطر معاركه
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01 July 2026
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«اتفاق الإطار» يخضع للتفاوض... ورهان على تفهّم واشنطن الملاحظات اللبنانية
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01 July 2026
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المونديال والسوبر بول.. وثائق تكشف هدايا رياضية ثمينة لترامب
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01 July 2026
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إسرائيل تواصل ممارسة الضغوط باتجاه طرح اتفاق سلام مع لبنان
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01 July 2026
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لا انسحاب اسرائيلي من اي قرية او بلدة جنوبية ضمن المناطق التجريبية
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01 July 2026
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تثبيت خطوط حمراء
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01 July 2026