اللواء: أسرارلغزدخل القطاع الخاص بقوة في عملية استعادة البنية التحتية في قرى الجنوب المدمرة والتي عاد اليها سكانها، في مجالات الإنارة والاتصالات وخدمات المياه!غمزنواب من كتلة كبيرة، التزموا التوجيهات، بالامتناع عن الخوض في مسائل وطنية حساسة، ما دام التعبير عنها يصدر عن اعلى المراجع..همستنشط سفارات وجمعيات واجهزة مخابرات في العمل في مناطق شمالي وجنوبي الليطاني، لا سيما في مدينتي النبطية وصور..البناء: خفايا وكواليسخفايايقول مرجع إقليمي إن أجواء مفاوضات الدوحة تتجاوز البحث في الترتيبات التقنية لتلامس سؤالًا سياسيًا يتعلق بموقع لبنان داخل التفاهم الأميركي – الإيراني. وتشير التسريبات المتقاطعة إلى أن الملف اللبناني حاضر في النقاشات باعتباره أحد أهم ملفات تنفيذ مذكرة التفاهم، مع تداول أفكار حول إنشاء آلية أو لجنة تنسيق خاصة بمتابعة الشق اللبناني، وإن لم يصدر إعلان رسمي يؤكد الصيغة النهائية لهذه الآلية. ويبدو أن جوهر النقاش لا يدور حول شكل اللجنة بقدر ما يدور حول طبيعة الدور الذي ستؤديه: هل ستكون إطارًا يعكس استمرار معالجة الملف اللبناني ضمن التفاهم الأميركي – الإيراني، أم مجرد آليّة تقنية تنقل الملف إلى مسار آخر؟ ولذلك يرى المرجع أن الدوحة لا تبحث فقط في تنفيذ وقف النار أو الانسحاب، بل في إعادة تعريف المكانة التي يحتلها لبنان داخل التفاهم الإقليمي، وما إذا كان سيبقى جزءًا من هذا التفاهم أو سيعاد فصله عنه في مرحلة التنفيذ وهي تربط بين مسار الانسحاب الإسرائيلي ومسار صناعة توافق لبناني داخلي يشترك فيه الحكم وحزب الله ربما تستضيفه الدوحة.كواليسيقول مرجع سياسي إن أجواء المسار اللبناني – الإسرائيلي تؤكد أنه ولد ميتاً مع الموت السريري للفكرة الجاذبة التي ولدت معه ولم تبصر النور وهي المناطق التجريبية التي تحولت الى مصدر للسخرية. ويتوقف المرجع عند اتساع دائرة الاعتراض الداخلي على الاتفاق، سواء بسبب ما اعتبر انتقاصًا من السيادة اللبنانية وانقلاباً على معايير القانون الدولي والمعاهدات الدولية بتوفير الحصانة للاحتلال من الملاحقة على جرائم الحرب أمام القضاء الدولي أو بسبب استمرار العمليات الإسرائيلية التي شكلت إمعانًا في إظهار عجز الدولة والجيش عن فرض الالتزامات التي تضمنها الاتفاق. وقال المرجع إن هذا المناخ انعكس تراجعًا في الحماسة الأميركية للمضي في تنفيذ سريع للاتفاق، في وقت بدا فيه أن واشنطن تعيد النظر في أولوياتها بانتظار اتضاح نتائج المسار الموازي في الدوحة. وتجمع التقديرات الدبلوماسية على أن مستقبل الاتفاق اللبناني – الإسرائيلي بات مرتبطًا بما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية – الإيرانية، أكثر مما هو مرتبط بالمفاوضات الثنائية نفسها، بعدما أصبح واضحًا أن الملف اللبناني لم يعد منفصلًا عن التفاهمات الإقليمية الأوسع.نداء الوطن: أسرارتدقّق جهات نقدية دولية في معلومات وصلت إليها عن تلقّي أحد مراجع "الممانعة" مبلغًا ماليًا بقيمة خمسين مليون دولار من دولة تؤدي دورًا سلبيًا في لبنان، وتجري هذه الجهات عملية تقصٍّ لمعرفة كيفية وصول المبلغ إلى تلك المرجعية.يُسجَّل تصاعد في حملات التهديد عبر المنصات الرقمية بحق شخصيات شيعية معارضة، ولا سيما تلك التي أعلنت تأييدها للاتفاق الإطاري، الأمر الذي يستدعي قدرًا عاليًا من التحوّط والحذر.استعاد مصدر سياسي قول الرئيس الراحل كميل شمعون: "خلّي عينك على العراق"، وذلك بعد عمليات استرداد الدولة العراقية السلاح من فصائل تابعة لإيران، وبعد حملة مكافحة الفساد واعتقال سياسيين متورطين.