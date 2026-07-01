الأخبار: مذكرات جلب سياسية الى بعبدا: الرئيس يحتاج الى دعمكم!ايران تعلق التفاوض لاجل هرمز ولبنانطهران لواشنطن: البند الـ 13 ثم المفاوضاتالنهار: دور عسكري أميركي مباشر بين لبنان وإسرائيل... رزمة عقوبات جديدة على الكيانات المالية للحزبالديار: تطبيق اتفاق الاطار «معلّق»... والكلمة الفصل لـ«البنتاغون»الثنائي جهّز عدة المواجهة... بعبدا واليرزة على «الموجة» ذاتهااللواء: نتنياهو يشرف على تفجير القرى والمنازل.. والقيادة الوسطى تبحث عن ترتيبات للمناطق التجريبية«اتفاق اطار لبناني» حول الخطوط الحمر للاستقرار.. وعقوبات اميركية جديدة على القرض الحسن وبيت المالالبناء: مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بين طهران وواشنطن لمنع انهيار مذكرة التفاهم | إيران تتمسك بالتطبيق الحرفي للتفاهم بسيادتها على هرمز وإنهاء الحرب في لبنان | نتنياهو يترجم الاتفاق لجنوده: لن ننسحب واضربوا بلا رحمة ولا تنتظروا الأوامرالجمهورية: عون: التشكيك لن يؤثر في الجيشدعم الجيش في صلب المرحلة الجديدةنداء الوطن: الإمارات خيرها "زايد"l'orient le jour: Face à l’accord Liban-Israël, que compte faire le Hezbollah ?الشرق الأوسط السعودية: الدوحة تحسم الجدل: لا اجتماع رفيع المستوى بين الأميركيين والإيرانيينالأنباء الكويتية: وزير الدفاع الإيطالي: روما مستعدة للقيام بدورها مستقبلاً بعد انتهاء مهمة «يونيفيل»عون: التشكيك في المؤسسة العسكرية وقيادتها لن يؤثر على أدائها الوطني