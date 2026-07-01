عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 تموز 2026
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01 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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الأخبار: مذكرات جلب سياسية الى بعبدا: الرئيس يحتاج الى دعمكم!
ايران تعلق التفاوض لاجل هرمز ولبنان
طهران لواشنطن: البند الـ 13 ثم المفاوضات
النهار: دور عسكري أميركي مباشر بين لبنان وإسرائيل... رزمة عقوبات جديدة على الكيانات المالية للحزب
الديار: تطبيق اتفاق الاطار «معلّق»... والكلمة الفصل لـ«البنتاغون»
الثنائي جهّز عدة المواجهة... بعبدا واليرزة على «الموجة» ذاتها
اللواء: نتنياهو يشرف على تفجير القرى والمنازل.. والقيادة الوسطى تبحث عن ترتيبات للمناطق التجريبية
«اتفاق اطار لبناني» حول الخطوط الحمر للاستقرار.. وعقوبات اميركية جديدة على القرض الحسن وبيت المال
البناء: مفاوضات غير مباشرة في الدوحة بين طهران وواشنطن لمنع انهيار مذكرة التفاهم | إيران تتمسك بالتطبيق الحرفي للتفاهم بسيادتها على هرمز وإنهاء الحرب في لبنان | نتنياهو يترجم الاتفاق لجنوده: لن ننسحب واضربوا بلا رحمة ولا تنتظروا الأوامر
الجمهورية: عون: التشكيك لن يؤثر في الجيش
دعم الجيش في صلب المرحلة الجديدة
نداء الوطن: الإمارات خيرها "زايد"
l'orient le jour: Face à l’accord Liban-Israël, que compte faire le Hezbollah ?
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الدوحة تحسم الجدل: لا اجتماع رفيع المستوى بين الأميركيين والإيرانيين
الأنباء الكويتية: وزير الدفاع الإيطالي: روما مستعدة للقيام بدورها مستقبلاً بعد انتهاء مهمة «يونيفيل»
عون: التشكيك في المؤسسة العسكرية وقيادتها لن يؤثر على أدائها الوطني
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07 :08
إسرائيل تواصل ممارسة الضغوط باتجاه طرح اتفاق سلام مع لبنان (الجمهورية) تتمة
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06 :54
لا انسحاب اسرائيلي من اي قرية او بلدة جنوبية ضمن المناطق التجريبية (اللواء) تتمة
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06 :45
تثبيت خطوط حمراء (اللواء) تتمة
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06 :32
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إسرائيل تواصل ممارسة الضغوط باتجاه طرح اتفاق سلام مع لبنان
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01 July 2026
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لا انسحاب اسرائيلي من اي قرية او بلدة جنوبية ضمن المناطق التجريبية
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01 July 2026
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تثبيت خطوط حمراء
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01 July 2026
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تحركات دبلوماسية وعسكرية مكثفة تشمل لبنان
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01 July 2026
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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 تموز 2026
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-
01 July 2026
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بري: كأنه لم يكن... وخطة واضحة للمواجهة
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01 July 2026
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المهلة المعطاة للسلطة اللبنانية لتنفيذ تعهداتها ليست مفتوحة
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01 July 2026
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قاليباف: الحصار انتهى... ربط التهدئة بتنفيذ البنود الأولى وإنهاء الحرب في لبنان
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01 July 2026
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01 July 2026
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لجنةُ مراقبة ثلاثية... وخطّ اتصال | إيران لأميركا: لا مفاوضات قبل البند الـ13
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