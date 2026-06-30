Tayyar Article
محمود قماطي لبرنامج "بدبلوماسية" - otv: لم ولن نعترف بهذا التفاوض ولا حتى بمندرجاته ولا بمخرجاته ولا بنتائجه
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30 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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23 :52
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23 :52
رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي لـ"العربية": لا وجود لفصيل خارج أطر الدولة العراقية بحلول 30 سبتمبر وفق قرار الرئاسات الأربع وندعم أي إجراءات للقائد العام للقوات المسلحة ضد الرافضين
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23 :36
فانس:
- الرئيس ترمب يريد أن يستمر المسار التفاوضي مع إيران مع التزامات يمكن التحقق منها
- نشهد زيادة في عبور النفط من مضيق هرمز والاقتصاد العالمي يتعافى تدريجيا
- نريد التزامات دائمة وقابلة للتحقق لإزالة البرنامج النووي الإيراني بالكامل
-
23 :25
مراسل الجديد: تفجير آخر نفذه الجيش الاسرائيلي في بلدة الطيري جنوب لبنان
-
23 :15
مراسل الجديد: جيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير لمنازل في بلدة حداثا جنوبي لبنان
-
23 :13
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر:
- تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل لآلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل
- الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد "حزب الله" فورًا
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23 :04
هزة أرضية بقوة 5.6 درجات تضرب خليج كاليفورنيا
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30 June 2026
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