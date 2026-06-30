تشير مصادر نيابية في الثنائي الشيعي إلى أنه طالما اتفاق واشنطن لن يطبق على أرض الواقع فلا حاجة للتظاهر في الشارع ولا إسقاط الحكومة وتوتير الساحة الداخلية، الى جانب أن الجيش اللبناني يُشكل ضمانة وطنية تُحبِط أي مخطط للفتنة وزج الجيش في صدام ع المقاومة والأهالي، الى جانب وجود جبهة سياسية وحزبية ووطنية عريضة عابرة للطوائف والمذاهب رافضة لهذا الاتفاق، كاشفاً أن المخطط كان أنه فور إعلان اتفاق واشنطن ستندفع بيئة المقاومة الى الشارع وتقوم بردات فعل واسعة ما يؤدي الى فتنة بعد ظهور الطابور الخامس.