Tayyar Article
"الجيش": توقيف مفتعل إشكال مغدوشة في بيروت بعد إلقائه رمانة يدوية وملاحقته بجرائم خطف واتجار بالأسلحة ومخدرات
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30 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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22 :18
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22 :18
محمود قماطي لبرنامج "بدبلوماسية" - otv:
- لم ولن نعترف بهذا التفاوض ولا حتى بمندرجاته ولا بمخرجاته ولا بنتائجه
- منذ البداية قلنا أن هذا التفاوض مرفوض قبل الوصول إلى أي نتيجة والمكتوب يقرأ من عنوانه
-
22 :14
نتنياهو: حزب الله بنى ما يشبه "البنتاغون" تحت الأرض وأمامنا المزيد من اتفاقيات السلام
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22 :02
⚽ تأهل منتخب النرويج إلى دور الـ16 لكأس العالم 2026 بفوزه على ساحل العاج 2-1 في دور الـ32
-
21 :57
قاليباف:
- هناك التزام أميركي وفق مذكرة التفاهم بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته
- سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين أميركا وإيران ولبنان لمراقبة إنهاء الحرب في لبنان ونتابع ذلك بجدية
- لن نبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ بنود من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة
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21 :22
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30 June 2026
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