خاص - اتصلت بقادة حزبيين وأمنيين.. مرجعية كبيرة: السلم الأهلي خط أحمر
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30 June 2026
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45 mins ago
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source: tayyar.org
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أجرَت مرجعية رفيعة سلسلة إتصالات عاجلة بقيادة حـزب معني وقادة أجهزة أمنية وعسكرية لاحتواء الشارع الذي شهد مسيرات دراجات نارية في شوارع العاصمة بيروت فور الإعلان عن اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي في واشنطن، وقد شدد المرجع على الحفاظ على السلم الأهلي وأنه خط أحمر وإبعاد الشارع عن الخلافات السياسية وألا يكون ساحة التعبير عن رفض الاتفاق وإشعال فتنة تريدها إسرائيل وبعض الداخل، كما أكد في اتصالاته مع الأجهزة الأمنية على رفع الغطاء عن المخلين بالأمن، مع تحذيره من طابور خامس يعمل لصب الزيت على نار الفتنة.
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