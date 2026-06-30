طلب مرجع كبير من السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى السعي لإنشاء قوة دولية كبديل لقوات الطوارئ "اليونفيل" التي تنتهي مدة ولايتها نهاية العام الجاري، فوعد عيسى بالعمل بشكل جدي على هذا الملف مع الإدارة الأميركية. ووفق مصادر غربية فإن قوات اليونفيل الحالية بدأت بالإستعداد اللوجستي والأمني لمغادرة لبنان، ويجري العمل على إيجاد قوة دولية بصيغة ومهام صلاحيات جديدة مع تقليص عددها.