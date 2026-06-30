تشير جهات ديبلوماسية غربية في لبنان الى أن الجهود الأميركية – الأوروبية تنصب على خفض التصعيد بين إسرائيل والحــزب والعمل على تطبيق اتفاق اشنطن بما يحفظ الأمن الإسرائيلي مقابل الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب وفق صيغة المناطق التجريبية، لكن الجهات تكشف أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الولايات المتحدة وجهات أوروبية بأنه في المرحلة المقبلة سيحتفظ بحرية الحركة الأمنية والعسكرية واستمرار العمل لضرب بنية الحــزب العسكرية والقتالية في الجنوب كما في البقاع مع تجميد الضربات على الضاحية الجنوبية الى حدٍ كبير، كما لن يربط انسحابه من الخط الأصفر بنجاح الجيش اللبناني بالسيطرة العملانية على الأرضي وتفكيك قدرات الحــزب العسكرية والأمنية.