أشار رئيس مجلس الوزراء العدو بنيامين نتنياهو، إلى أن على "حزب الله أن يرحل، فلا مكان له في جنوب لبنان"، وقال: "سنبقى هنا طالما حزب الله مستمر في تهديداته".أضاف: "تعليماتي هي الرد على أي تهديد في شكل فوري، فنحن نعيد واقع الأمن، ووجهنا صفعة قوية لمحور إيران".