شو الوضع؟ الغطاء السياسي لقائد الجيش يتوسع... الإتفاق قيد المراوحة و"لبنان القوي" يسائل الحكومة عن انسجامه مع الدستور!
-
30 June 2026
-
35 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
بعدما تضمنَ ثغرات دستورية ووطنية بالغة الخطورة، بقي الإتفاق - الإطار قيد المراوحة والبحث في كيفية تطبيقه، خاصة وأن الأجوبة غير متوفرة حول الإنسحاب الإسرائيلي الكامل. والإعتداءات والتحرشات الإسرائيلية المعتادة لا تزال مستمرة، فيما السلطة غائبة عن توضيح موقفها وسياستها، ما خلا بعض التصريحات الروتينية التي لا تُغني ولا تُسمن عن الحاجة لتحصيل الحقوق الوطنية اللبنانية.
توازياً، كان الغطاء السياسي للمؤسسة العسكرية وقائدها العماد رودولف هيكل خاصة يتوسع، في ظل ضخ المعلومات عن مساع في الأروقة المظلمة لإقالته.
ففي عين التينة، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً أن هناك توافقاً على رفض الفتنة، وعلى ضرورة حماية المؤسسة العسكرية بصفتها رمزاً للوحدة الوطنية وعدم المساس بها. وأضاف باسيل أن هاتين الثابتتين تشكلان مدخلاً لحماية لبنان وصون سيادته واستقلاله، وترسيخ الدولة كمركز وحيد للقرار والشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين بها.
وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون التقى العماد هيكل في إشارة لافتة، وبحث معه الظروف المحيطة بتطبيق "الإتفاق - الإطار". وأكد عون أن "ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على ادائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية، او على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها".
في المواقف السياسية، أكد تكتل "لبنان القوي" تأييده لكل تفاوض يحرر الأرض ويستعيد السيادة، وأبدى إستغرابه من أن إتفاق الإطار لا ينصّ على جدول زمني ملزم للإنسحاب الكامل بل على إعادة إنتشار.واعتبر التكتل أنه من الطبيعي أن تقوم الدولة بمؤسساتها الدستورية بعملية التفاوض وترسيخ قوة الدولة كمرجعية وحيدة للدفاع وحصر إمتلاكها للسلاح، لكنه لفت إلى ان ذلك يستوجب أن تتبع السلطة الأصول الدستورية.
وفي هذا الإطار وجَّه التكتل سؤالاً للحكومة حول إتفاق-الإطار ومدى إنسجامه مع الدستور وحفظه للحقوق الوطنية اللبنانية.
على خط آخر، أعلنت الخزانة الأميركية تعلن إدراج مؤسسات مالية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني وكبار مسؤوليها على قائمة "الإرهاب".
-
Just in
-
19 :13
الحكومة الهندية: رئيس الوزراء ناريندرا مودي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني
-
18 :59
نتنياهو: لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول الخطر وما دام حزب الله المسلح موجودا ويهددنا فسنبقى هنا تتمة
-
18 :58
الجيش الفرنسي: حاملة الطائرات شارل ديغول تموضعت في خليج عدن قرب هرمز
-
18 :37
المحكمة العليا الأميركية رفضت طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة تتمة
-
18 :33
نتنياهو: إسرائيل ولبنان "دولتان ذواتا سيادة تريدان العيش بسلام"
-
18 :23
نتنياهو من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان: تعليماتي هي الرد على أي تهديد بشكل فوري
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - مصادر إيرانية: ضمان الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني يبقى أولوية لدى طهران
-
باسيل بحث مع سفير إسبانيا سبل تثبيت وقف النار والدفع لانسحاب كامل
-
EXCLUSIVE
خاص - الضمانة الأميركية أمام الاختبار.. ولجنة مراقبة الخطوة الأولى
-
مداهمات للجيش... وتوقيف مطلوبين
-
خبرٌ سارّ بشأن ربطة الخبز!
-
بيانٌ لـ"الماليّة"... ماذا جاء فيه؟
-
باسيل بعد لقائه بري: متوافقون على رفض الفتنة وحماية لبنان وعدم المس بالجيش
-
انخفاضٌ طفيف بالحرارة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
-
بالفيديو: انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة
-
انتهى الـ Telethon... لكن حملة "Together We Heal Lebanon" مستمرة
-
قطبا «الثنائي الشيعي» يتفقان على رفض «اتفاق الإطار» مع إسرائيل ويختلفان بشأن استخدام الشارع اللبناني
-
بالصورة: حادثة مأساويّة... العثور على جثّة بجانب إحدى الطرق في الكورة!
-
هذا ما أكدته أوساط "التيار" لـ"الجمهورية" بشأن الاتفاق الإطاريّ...
-
قطيعة بين الثنائي وبعبدا... وعراقجي يعدل عن زيارة بيروت
-
الرئيس عون استقبل هيكل: ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حملات لن يؤثر على ادائها الملتزم قرارات السلطة السياسية
-
تسريبات مقلقة حول الملحق الامني..!
-
تصعيد إسرائيلي محتمل.. وعقوبات جديدة على شخصيات سياسية وعسكرية لبنانية!
-
واشنطن تدفع باتجاه تثبيت الجيش كمرجعية تنفيذية وحيدة على الأرض
-
أمل وحزب الله بذلا جهودًا لضبط الشارع ومنع التجمع والتظاهر
-
«هآرتس»: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب حالياً من أي منطقة في لبنان برغم التفاهمات
-
-
Just in
-
19 :13
الحكومة الهندية: رئيس الوزراء ناريندرا مودي أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني
-
18 :59
نتنياهو: لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول الخطر وما دام حزب الله المسلح موجودا ويهددنا فسنبقى هنا تتمة
-
18 :58
الجيش الفرنسي: حاملة الطائرات شارل ديغول تموضعت في خليج عدن قرب هرمز
-
18 :37
المحكمة العليا الأميركية رفضت طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة تتمة
-
18 :33
نتنياهو: إسرائيل ولبنان "دولتان ذواتا سيادة تريدان العيش بسلام"
-
18 :23
نتنياهو من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان: تعليماتي هي الرد على أي تهديد بشكل فوري
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
نتنياهو: لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول الخطر وما دام حزب الله المسلح موجودا ويهددنا فسنبقى هنا
-
-
-
30 June 2026
-
المحكمة العليا الأميركية رفضت طلب ترامب تقييد حق المواطنة بالولادة
-
-
-
30 June 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - مصادر إيرانية: ضمان الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني يبقى أولوية لدى طهران
-
-
-
30 June 2026
-
باسيل بحث مع سفير إسبانيا سبل تثبيت وقف النار والدفع لانسحاب كامل
-
-
-
30 June 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - الضمانة الأميركية أمام الاختبار.. ولجنة مراقبة الخطوة الأولى
-
-
-
30 June 2026
-
معادلة هرمز.. تحذير من "البند المفخخ" في اتفاق واشنطن وطهران
-
-
-
30 June 2026
-
الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط بعد تجدد الضربات الأمريكية الإيرانية
-
-
30 June 2026
-
مداهمات للجيش... وتوقيف مطلوبين
-
-
-
30 June 2026
-
خبرٌ سارّ بشأن ربطة الخبز!
-
-
-
30 June 2026
-
خلال عملية توغل... استنفارٌ إسرائيليّ وهاتف جندي مفقود!
-
-
30 June 2026