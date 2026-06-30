خاص - مصادر إيرانية: ضمان الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني يبقى أولوية لدى طهران
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30 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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تؤكد معلومات واردة من أكثر من مصدر إيراني أن التعهدات التي سبق أن قدمتها طهران بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية لا تزال تشكل أولوية لديها. وتشير المصادر إلى أن هذا الموقف أكده رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وتضيف المصادر أن إيران، التي تدخل مرحلة تمتد خمسة أيام ستشهد مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي، لا ترغب حالياً في الذهاب إلى أي تصعيد أو توتير للأجواء، إلا أنها ستعود، بعد التاسع من تموز، إلى التركيز على ملف ضمان الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ضمن المفاوضات التي تجريها مع الولايات المتحدة.
وترى المصادر أن ورقة مضيق هرمز مرشحة للعودة لتشكل إحدى أبرز أوراق الضغط والتفاوض التي يمكن أن تستخدمها طهران، ولا سيما انطلاقاً من قناعة إيرانية بأن واشنطن قادرة على ممارسة ضغوط على إسرائيل، وأنها سبق أن تعهدت بذلك خلال مباحثات جنيف. وبناءً على ذلك، تشدد المصادر على أن الحديث عن وجود "قبّة باط" أو غطاء إيراني لاتفاق الإطار لا يستند إلى معطيات دقيقة.
وتلفت المصادر إلى وجود تباين واضح داخل الإدارة الأميركية حيال مقاربة الملف اللبناني. ففي حين يميل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى اعتماد نهج أكثر تشدداً، يهدف إلى منح إسرائيل ما لم تتمكن من تحقيقه خلال الحرب، يبدو نائب الرئيس جي دي فانس أكثر براغماتية، إذ يعتبر أن معالجة الأزمة اللبنانية وإيجاد تسوية مستدامة يتطلبان التعاون والتفاهم مع إيران.
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