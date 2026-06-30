إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير مملكة إسبانيا في لبنان السيد ميغيل دي لوكاس غونزالز، في زيارة تعارفية، بحضور النائب سيزار أبي خليل والسيد رامي منعم من قسم العلاقات الخارجية والدبلوماسية في التيار.وشكّل اللقاء مناسبة للتعارف وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع العامة في لبنان والجنوب والتطورات الإقليمية، مع التشديد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والدفع بإتجاه تحقيق إنسحاب كامل وعودة النازحين الى قراهم بالتزامن مع إعادة الإعمار. إضافة إلى بحث العلاقات اللبنانية – الإسبانية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.كما تم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والحوار بين لبنان وإسبانيا، بما يساهم في دعم الاستقرار وتعزيز التعاون المشترك.