تتجه العملية التنفيذية لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى مرحلة أكثر وضوحاً، مع بدء تبلور الآليات العملية المرتبطة بالترتيبات الأمنية التي ستُنفَّذ بالتنسيق الحصري مع الجانب الأميركي، وفي مناطق نموذجية عقب الانسحاب الإسرائيلي منها. وفي هذا السياق، تقول مصادر سياسية مطلعة ان بيروت تكثف وواشنطن مشاوراتهما حول آليات تطبيق الاتفاق، ولا سيما في بلدتي زوطر الشرقية وفرون، حيث لا تزال قوات الاحتلال موجودة، علما ان اوساطا عسكرية تجزم أن هاتين البلدين ليستا تحت الاحتلال.وتأتي زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، إلى لبنان لتؤكد دخول الاتفاق مرحلة التنفيذ العملي، بعدما بحث مع رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش رودولف هيكل في الآليات الميدانية لتطبيق اتفاق الإطار، بما يشمل المناطق التجريبية، والتنسيق الأمني، وقواعد الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء من الأراضي اللبنانية.وبحسب مصادر رسمية، فإن العمل جارٍ على تشكيل لجنة مراقبة يُفترض أن تشكل الخطوة الأولى في مسار تنفيذ الاتفاق، وسط تأكيدات بأن مدى التزام إسرائيل ببنوده سيشكل اختباراً جدياً للدور الأميركي الضامن ، وتقول المصادر ان لبنان سيواصل والولايات المتحدة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب، على أن تتبلور نتائج هذه الجهود خلال الفترة القريبة المقبلة.