Tayyar Article
الخارجية الإيرانية: موقفنا بشأن لبنان واضح والولايات المتحدة لديها تعهّد صريح بوقف الحرب في كلّ الجبهات
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30 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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15 :46
تكتلا "التوافق الوطني" و"الاعتدال الوطني":
- نؤكد الدعم لكل مسعى يؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، بما يمهّد لعودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، واستكمال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
- نؤكد الدعم الكامل لمؤسسات الدولة الشرعية، وفي مقدمها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء على المستوى السياسي، ولموقف الجيش اللبناني على المستوى العسكري
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15 :40
معادلة هرمز.. تحذير من "البند المفخخ" في اتفاق واشنطن وطهران (Skynews) تتمة
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15 :35
مصادر لسكاي نيوز عربية: لقاءات قائد الجيش اللبناني مع قائد القيادة الوسطى الأميركي بحثت الخطة التي يعتزم الجيش اللبناني تنفيذها ضمن "اتفاق الإطار"
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الخارجية الإيرانية: قناة الاتصال بين إيران وأميركا ليست عسكرية بل سياسية
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مداهمات للجيش... وتوقيف مطلوبين تتمة
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14 :28
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا حاجة للتدخل الخارجي في مضيق هرمز لأنه سيؤدي فقط لتعقيد الأمور
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«اسرائيل»: لا انسحاب
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Just in
-
15 :46
تكتلا "التوافق الوطني" و"الاعتدال الوطني":
- نؤكد الدعم لكل مسعى يؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، بما يمهّد لعودة أهلنا إلى قراهم وبلداتهم، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، واستكمال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
- نؤكد الدعم الكامل لمؤسسات الدولة الشرعية، وفي مقدمها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء على المستوى السياسي، ولموقف الجيش اللبناني على المستوى العسكري
-
15 :40
معادلة هرمز.. تحذير من "البند المفخخ" في اتفاق واشنطن وطهران (Skynews) تتمة
-
15 :35
مصادر لسكاي نيوز عربية: لقاءات قائد الجيش اللبناني مع قائد القيادة الوسطى الأميركي بحثت الخطة التي يعتزم الجيش اللبناني تنفيذها ضمن "اتفاق الإطار"
-
15 :20
الخارجية الإيرانية: قناة الاتصال بين إيران وأميركا ليست عسكرية بل سياسية
-
14 :35
مداهمات للجيش... وتوقيف مطلوبين تتمة
-
14 :28
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا حاجة للتدخل الخارجي في مضيق هرمز لأنه سيؤدي فقط لتعقيد الأمور
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خبرٌ سارّ بشأن ربطة الخبز!
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30 June 2026
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بيانٌ لـ"الماليّة"... ماذا جاء فيه؟
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30 June 2026
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باسيل بعد لقائه بري: متوافقون على رفض الفتنة وحماية لبنان وعدم المس بالجيش
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-
-
30 June 2026
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انخفاضٌ طفيف بالحرارة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
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30 June 2026
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بالفيديو: انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة
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30 June 2026