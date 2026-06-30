خبرٌ سارّ بشأن ربطة الخبز!
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30 June 2026
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34 mins ago
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source: tayyar.org
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط قرارًا يقضي بتخفيض سعر ربطة الخبز اللبنانيّ الأبيض بقيمة 5,000 ليرة لبنانية.وبموجب القرار، انخفض سعر ربطة الخبز من الحجم الوسط في صالات الأفران للمستهلك على كامل الأراضي اللبنانية إلى 70,000 ليرة لبنانية (بدلاً من 75,000 ليرة لبنانية)، فيما انخفض سعر الربطة الصغيرة في الأفران للمستهلك إلى 45,000 ليرة لبنانية (بدلاً من 50,000 ليرة لبنانية).ويترافق هذا القرار مع تكثيف حملات وزارة الاقتصاد والتجارة الرقابية عبر مديرية حماية المستهلك، بهدف ضبط أي مخالفات للأسعار الجديدة والتأكد من التزام الأفران بالتسعيرة المحددة.
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