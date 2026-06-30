Tayyar Article
المتحدث باسم الخارجية القطرية: ويتكوف وكوشنر سيزوران قطر للقاء الوسطاء ومناقشة المفاوضات ولا يوجد اجتماع رفيع المستوى مخطط له بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة
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30 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
-
14 :35
مداهمات للجيش... وتوقيف مطلوبين تتمة
-
14 :28
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا حاجة للتدخل الخارجي في مضيق هرمز لأنه سيؤدي فقط لتعقيد الأمور
-
14 :07
خبرٌ سارّ بشأن ربطة الخبز! تتمة
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13 :57
مطلوب لحالة طارئة دم من فئة +A في مستشفى رزق LAU للاتصال: 03305031
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خبرٌ سارّ بشأن ربطة الخبز!
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باسيل بعد لقائه بري: متوافقون على رفض الفتنة وحماية لبنان وعدم المس بالجيش
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30 June 2026
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انخفاضٌ طفيف بالحرارة... كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
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30 June 2026
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بالفيديو: انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة
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-
30 June 2026
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انتهى الـ Telethon... لكن حملة "Together We Heal Lebanon" مستمرة
-
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-
30 June 2026
-
قطبا «الثنائي الشيعي» يتفقان على رفض «اتفاق الإطار» مع إسرائيل ويختلفان بشأن استخدام الشارع اللبناني
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30 June 2026