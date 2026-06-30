أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أن التيار مستمر بمسعى حماية لبنان انطلاقاً من إصرار التيار على ذلك وجمع أكبر قدر ممكن من اللبنانيين حول هذه الفكرة، مؤكداً أنه مهما بلغت الاختلافات السياسية، فإن الأولوية تبقى لحماية لبنان وصون وجوده.وأوضح باسيل أن هناك توافقاً مع بري على أمرين، الأول رفض الفتنة، باعتبارها الخطر الأكبر الذي يهدد البلاد، والأمر الثاني ضرورة حماية المؤسسة العسكرية بصفتها رمزاً للوحدة الوطنية وعدم المساس بها. وأضاف أن هاتين الثابتتين تشكلان مدخلاً لحماية لبنان وصون سيادته واستقلاله، وترسيخ الدولة كمركز وحيد للقرار والشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين بها، مشدداً على رفض كل ما من شأنه إثارة الفتنة الداخلية، ومؤكداً أنَّ الحفاظ على الوحدة الوطنية هو الأولوية التي تمكّن اللبنانيين من مواجهة أي خطر خارجي.ويُذكر أن باسيل كان قد طرح في وقت سابق "مقترح حماية لبنان" وتم تقديمه من خلال جولات شملت مختلف الكتل النيابية، ومستنداً إلى رؤية تقوم على التوافق الوطني لحماية البلاد، من خلال نبذ الفتنة والعنف والحفاظ على السلم الأهلي، ورفض الاحتلال الإسرائيلي وأي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية، والتأكيد على حصرية قرار السلاح بيد الدولة.كما يشدّد المقترح على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف اعتداءاتها، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، واعتماد الحوار بين اللبنانيين مدخلاً لأيّ حل سياسي يكرّس سيادة الدولة ووحدتها ويؤسس لاستقرار طويل الأمد.