بالفيديو: انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة
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30 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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أظهر فيديو من "كاميرا" مراقبة لحظة انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة، ظهر اليوم.
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