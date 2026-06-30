Tayyar Article
النائب جبران باسيل من عين التينة:
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30 June 2026
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15 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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بالفيديو: انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة تتمة
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10 :56
وصول وزير الصحّة إلى مدينة صور مستهلاً زيارته بتفقّد مستشفى "حيرام"
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هيئة البثّ الإسرائيلية: أميركا تضغط على إسرائيل لمنع استئناف القتال بغزة
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10 :26
انتهى الـ Telethon... لكن حملة "Together We Heal Lebanon" مستمرة تتمة
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10 :23
وصول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
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10 :21
قطبا «الثنائي الشيعي» يتفقان على رفض «اتفاق الإطار» مع إسرائيل ويختلفان بشأن استخدام الشارع اللبناني (الشرق الأوسط) تتمة
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قطبا «الثنائي الشيعي» يتفقان على رفض «اتفاق الإطار» مع إسرائيل ويختلفان بشأن استخدام الشارع اللبناني
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Just in
-
11 :31
بالفيديو: انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة تتمة
-
10 :56
وصول وزير الصحّة إلى مدينة صور مستهلاً زيارته بتفقّد مستشفى "حيرام"
-
10 :44
هيئة البثّ الإسرائيلية: أميركا تضغط على إسرائيل لمنع استئناف القتال بغزة
-
10 :26
انتهى الـ Telethon... لكن حملة "Together We Heal Lebanon" مستمرة تتمة
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10 :23
وصول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
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10 :21
قطبا «الثنائي الشيعي» يتفقان على رفض «اتفاق الإطار» مع إسرائيل ويختلفان بشأن استخدام الشارع اللبناني (الشرق الأوسط) تتمة
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بالفيديو: انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة
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30 June 2026
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انتهى الـ Telethon... لكن حملة "Together We Heal Lebanon" مستمرة
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-
30 June 2026
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قطبا «الثنائي الشيعي» يتفقان على رفض «اتفاق الإطار» مع إسرائيل ويختلفان بشأن استخدام الشارع اللبناني
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-
-
30 June 2026
-
بالصورة: حادثة مأساويّة... العثور على جثّة بجانب إحدى الطرق في الكورة!
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-
30 June 2026
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هذا ما أكدته أوساط "التيار" لـ"الجمهورية" بشأن الاتفاق الإطاريّ...
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30 June 2026
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قطيعة بين الثنائي وبعبدا... وعراقجي يعدل عن زيارة بيروت
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30 June 2026
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الرئيس عون استقبل هيكل: ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حملات لن يؤثر على ادائها الملتزم قرارات السلطة السياسية
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30 June 2026
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"الخطوة التالية".. واشنطن تكشف ما بعد اتفاق لبنان وإسرائيل
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30 June 2026
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تسريبات مقلقة حول الملحق الامني..!
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30 June 2026
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تصعيد إسرائيلي محتمل.. وعقوبات جديدة على شخصيات سياسية وعسكرية لبنانية!
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30 June 2026