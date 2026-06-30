بيروت – اختُتم الـ Telethon الإنساني الاستثنائي الذي نظمته جمعية *سطوح بيروت (Stouh Beirut)* عبر شاشة OTV، بعد يومٍ كامل من التضامن والعطاء جمع اللبنانيين حول قضية إنسانية واحدة، دعماً لأكثر من 1,000 عائلة تعاني من ظروف معيشية وإنسانية صعبة في مختلف المناطق اللبنانية.وشهد الحدث تفاعلاً واسعاً من شخصيات فنية وإعلامية وثقافية واجتماعية وسياسية، إلى جانب آلاف المتابعين والمتبرعين الذين لبّوا نداء الإنسانية، حيث بلغ عدد المتبرعين حتى الآن أكثر من *2,000 متبرع* ساهموا في دعم الحملة.وأكدت الجمعية أن انتهاء البث المباشر لا يعني انتهاء الحملة، بل إن *"Together We Heal Lebanon"* مستمرة، داعيةً اللبنانيين في الداخل والانتشار إلى مواصلة التبرع للوصول إلى الهدف المنشود، والمساهمة في تأمين المساعدات الغذائية والطبية والاجتماعية والإنسانية للعائلات الأكثر حاجة.ولفتت مشاركة الفنانة أمال عفيش الأنظار، إذ حضرت بكل محبة لدعم رسالة "سطوح بيروت" الإنسانية، مؤكدةً أن الوقوف إلى جانب المحتاجين مسؤولية مشتركة. وقد شكّلت مشاركتها رسالة تضامن صادقة، عكست إيمانها بأهمية العمل الإنساني ودورها في تشجيع اللبنانيين على مواصلة التبرع للحملة.وقالت الجمعية: "كل مساهمة تصنع فرقاً، وكل متبرع يمنح أملاً جديداً لعائلة تنتظر من يقف إلى جانبها. ما حققناه حتى الآن هو بداية، وبالتكاتف نستطيع الوصول إلى عدد أكبر من العائلات المحتاجة."لا تزال طرق التبرع متاحة عبر:* الموقع الإلكتروني: *[www.stouhbeirut.org](http://www.stouhbeirut.org)* (Donate Now)* OMT: Receiver Name – STOUH BEIRUT* OMT Pay App: +961 70 388 389* Whish Money: Account ID – 21016442-01 | Phone: +961 70 388 389* BLOM Bank:* Swift: BLOMLBBX* IBAN: LB04 0014 0000 3202 3532 3016 2615* Beneficiary: 3a Stouh Beirutواختتمت الجمعية بالتأكيد أن الحملة ستستمر حتى تحقيق أكبر قدر ممكن من الدعم، لأن *التضامن لا ينتهي بانتهاء البث، بل يستمر ما دامت هناك عائلات بحاجة إلى الأمل والمساندة.