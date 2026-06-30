Tayyar Article
وصول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
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30 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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11 :31
بالفيديو: انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة تتمة
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11 :23
النائب جبران باسيل من عين التينة:
- متّفقون مع الرئيس برّي برفض الفتنة وحماية لبنان من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية المتمثلة بالمؤسسة العسكريّة وعدم المساس بها
- نحن مع كل ما من شأنه حفظ لبنان وسيادته والدولة لتبقى مركز القرار والسلاح والشرعية ونحن ضدّ كل ما يسبب الفتنة من أيّ مصدر أتى لنحافظ على بلدنا ونواجه أيّ خطر خارجيّ
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Just in
-
11 :31
بالفيديو: انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة تتمة
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11 :23
النائب جبران باسيل من عين التينة:
- متّفقون مع الرئيس برّي برفض الفتنة وحماية لبنان من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية المتمثلة بالمؤسسة العسكريّة وعدم المساس بها
- نحن مع كل ما من شأنه حفظ لبنان وسيادته والدولة لتبقى مركز القرار والسلاح والشرعية ونحن ضدّ كل ما يسبب الفتنة من أيّ مصدر أتى لنحافظ على بلدنا ونواجه أيّ خطر خارجيّ
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10 :56
وصول وزير الصحّة إلى مدينة صور مستهلاً زيارته بتفقّد مستشفى "حيرام"
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10 :44
هيئة البثّ الإسرائيلية: أميركا تضغط على إسرائيل لمنع استئناف القتال بغزة
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10 :26
انتهى الـ Telethon... لكن حملة "Together We Heal Lebanon" مستمرة تتمة
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10 :21
قطبا «الثنائي الشيعي» يتفقان على رفض «اتفاق الإطار» مع إسرائيل ويختلفان بشأن استخدام الشارع اللبناني (الشرق الأوسط) تتمة
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بالفيديو: انقلاب شاحنة في وسط الطريق في الدكوانة
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انتهى الـ Telethon... لكن حملة "Together We Heal Lebanon" مستمرة
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30 June 2026
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قطبا «الثنائي الشيعي» يتفقان على رفض «اتفاق الإطار» مع إسرائيل ويختلفان بشأن استخدام الشارع اللبناني
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قطيعة بين الثنائي وبعبدا... وعراقجي يعدل عن زيارة بيروت
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30 June 2026
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30 June 2026
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