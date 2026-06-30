عُثر فجر اليوم على جثة على جانب إحدى الطرق في بلدة رشدبين الكورة، وبحسب المعلومات تبيّن أن القتيل يدعى “ع.ي” في العقد الرابع من العمر مصاب بطلق ناري في صدره ما يرجّح تعرّضه لإطلاق نار.وحضرت إلى المكان دورية من مخابرات الجيش إلى جانب الأجهزة الأمنية وعناصر الأدلة الجنائية حيث باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية القتيل وكشف ملابسات الحادثة.وبحسب المصادر، إنّ القتيل هو من منطقة التبانه – طرابلس.