«هآرتس»: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب حالياً من أي منطقة في لبنان برغم التفاهمات
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30 June 2026
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16 mins ago
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source: اللواء
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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
كشف مصدر اميركي عن محادثات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان اليوم للعمل على التوصل لإتفاق. فيما كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية نقلًا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتلقَّ حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في جنوب لبنان، رغم ما يُتداول بشأن ترتيبات ميدانية مرتبطة بالاتفاق الأخير.
وبحسب المصادر، حدد الجيش ثلاث قرى في جنوب لبنان لبدء الانسحاب منها، وهي فرون، والغندورية، وزوطر الغربية.
وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية لا تنتشر بصورة دائمة في زوطر الغربية، لكن حسب زعمه تتموضع بشكل ثابت في بلدتي فرون والغندورية، ما يجعل الانسحاب منهما أكثر ارتباطًا بالخطوات الميدانية المقبلة.
وفي موازاة ذلك، أفادت «هآرتس» بأن الإدارة الأميركية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان، على غرار الآلية التي طُبقت في قطاع غزة، في إطار مساعٍ لضمان تنفيذ التفاهمات ومراقبة أي خروقات محتملة.
لكن الصحيفة اكدت «ان الجيش لن ينسحب حالياً من أي منطقة في لبنان برغم التفاهمات».
ولاحقا ذكرت ذكرت القناة «12» العبرية، أنه من المتوقع أن ينتشر الجيش اللبناني خلال الساعات المقبلة في بلدتي زوطر الغربية وفرون، وذلك تحت إشراف مباشر من قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال كوبر، الذي وصل إلى لبنان قادماً من إسرائيل.
لكن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي ايال زامير قال: ان الحرب لم تنتهِ ونواصل الاستعداد لمراحل القتال والتحديات المقبلة.
كما اعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس: «أن معادلة الرد لا تزال قائمة؛ أي إطلاق نار باتجاه الشمال أو بلدات خط المواجهة سيعقبه فوراً قصف في الضاحية الجنوبية لبيروت.
على ان الاخطر وسط ذلك، ما اعلنه وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي اعلن ان اتفاقاً حصل مع قائد المنطقة الوسطى يقضي بعدم الانسحاب من المناطق الامنية في لبنان وسوريا وغزة.. مشيراً الى انه لن يكون هناك انسحاب من المنطقتين التجريبيتين قبل نزع سلاح حزب الله، وان بقاء الجيش الاسرائيلي في الجنوب سيكون طويلاً وان التعليمات صدرت بتعميق الخط الاصفر (اي المنطق الامنية).
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