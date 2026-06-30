عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 حزيران 2026
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30 June 2026
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40 mins ago
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source: tayyar.org
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الأخبار: بري يعارض إسقاط الحكومة: أكرر تحذيري من المس بقائد الجيش
واشنطن تطلق عملية نزع السيادة
أميركا- إيران: مهمة إنقاذ الاتفاق
النهار: قائد المنطقة الوسطى في بيروت لمتابعة الترتيبات... دعم خليجي للاتفاق الإطاري يوسّع عزلة المعرقلين
الديار: هدوء ما بعد «عاصفة» المذكرة... الرهان على الوقت!
بري يتحرّك عربياً لتطويق التفاهم... «اسرائيل»: لا انسحاب
اللواء: قيادي في حزب الله لـ«اللواء»: بقاء في الحكومة ولا لجوء الى الشارع
«المناطق التجريبية» بين عون وهيكل والقيادة الوسطى.. والشيباني الخميس في بيروت
البناء: واشنطن للتهدئة بدلاً من الحلول أو المخاطرة بالحرب… من هرمز إلى لبنان | محادثات الدوحة غير مؤكدة وزيارة كوبر لامتصاص الغضب دون مساس الاحتلال | الفقرة 13 من الاتفاق: رئيس سابق لمحكمة العدل الدولية يوافق على منع الملاحقة؟
الجمهورية: مسار دولي يضغط لتثبيت الدولة
عون وكوبر يحضّران للانظلاق بالمناطق التجريبية
المدن: واشنطن شريك بتنفيذ الاتفاق.. وجولة كوبر لبحث "المسار العملي"
نداء الوطن: الإمارات ترفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان
زيارة كوبر... نقطة الانطلاق التنفيذية للاتفاق الإطاري
l'orient le jour: « Trou financier » : la BDL revoit la copie du gouvernement, pour faire patienter plus longtemps les déposants
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: فرق فنية إيرانية - أميركية إلى الدوحة لكن اجتماعها غير مؤكد
الأنباء الكويتية: قائد «سنتكوم» يبحث في بيروت التحضيرات لبدء تنفيذ «اتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل
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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 30 حزيران 2026 تتمة
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بري لا يريد إسقاط الحكومة: إذا مسّوا بقائد الجيش فلن نسكت (الأخبار) تتمة
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Just in
-
06 :58
أمل وحزب الله بذلا جهودًا لضبط الشارع ومنع التجمع والتظاهر (البناء) تتمة
-
06 :46
«هآرتس»: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب حالياً من أي منطقة في لبنان برغم التفاهمات (اللواء) تتمة
-
06 :29
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 30 حزيران 2026 تتمة
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06 :02
«اسرائيل»: لا انسحاب (الديار) تتمة
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05 :39
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05 :31
الأسرى اللبنانيون في «اتفاق العار»: رفات رون آراد أولاً! (الأخبار) تتمة
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«اسرائيل»: لا انسحاب
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30 June 2026
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بري لا يريد إسقاط الحكومة: إذا مسّوا بقائد الجيش فلن نسكت
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30 June 2026
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الأسرى اللبنانيون في «اتفاق العار»: رفات رون آراد أولاً!
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30 June 2026
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قائد «سنتكوم» في بيروت لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل
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