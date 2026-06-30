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قائد «سنتكوم» في بيروت لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل

  • 30 June 2026
  • 17 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: الشرق الأوسط

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