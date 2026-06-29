Tayyar Article
6 إصابات نتيجة إشكال تخلله إطلاق نار بسبب مباراة البرازيل في وادي جيلو - صور وعملت فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى المستشفيات
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29 June 2026
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27 mins ago
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source: tayyar.org
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