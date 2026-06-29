أفادت الوكالة الوطنية للإعلام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تمثال ضخم للرئيس السوري أحمد الشرع رفع في إحدى الساحات الرئيسية بمدينة طرابلس.فريق factchecklebanon في وزارة الاعلام ، تحقق وتبين له أنه لم يتم رفع أي تمثال في مدينة طرابلس، للرئيس السوري أحمد الشرع، كما بيّن التحقيق أن الصورة تم توليدها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.