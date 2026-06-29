وبلغت الحملة ذروتها مع منشور للمحلل السياسي الإسرائيلي أور فيالكوف، دعا فيه صراحة إلى اغتيال الرئيس بري، وكتب: “هناك واجب لتصفية المخرب نبيه بري، زعيم منظمة الإرهاب (أمل) ورئيس البرلمان اللبناني. كل من يعرقل اتفاقاً مع لبنان يجب أن تتم تصفيته. كان ينبغي أن تتم تصفيته قبل ثلاثين عاماً بعد أن كان مسؤولاً عن عمليات ضد إسرائيل، ومن الأفضل أن يتأخر الأمر ثلاثين سنة على ألا يحدث أبداً… نبيه بري يجب أن يموت.”

(نقلًا عن ليبانغيت)