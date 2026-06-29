دعوات إسرائيلية لاغتيال بري
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29 June 2026
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56 mins ago
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source: tayyar.org
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تتصاعد في الإعلام الإسرائيلي، ولا سيما في وسائل مثل The Times of Israel وThe Jerusalem Post، إلى جانب محللين وناشطين على منصات التواصل، حملة سياسية وإعلامية ضد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تُصوّره باعتباره “الحليف السياسي الأبرز لحزب الله”، و”العقبة أمام تنفيذ أي تسوية تؤدي إلى نزع سلاح الحزب”، و”جزءاً من المحور الإيراني الذي يعرقل الترتيبات الأمنية مع لبنان”. كما حمّلته تقارير إسرائيلية مسؤولية رفض الاتفاق الأخير مع لبنان، ووصفت موقفه بأنه يهدد بإفشال المسار السياسي.
وبلغت الحملة ذروتها مع منشور للمحلل السياسي الإسرائيلي أور فيالكوف، دعا فيه صراحة إلى اغتيال الرئيس بري، وكتب: “هناك واجب لتصفية المخرب نبيه بري، زعيم منظمة الإرهاب (أمل) ورئيس البرلمان اللبناني. كل من يعرقل اتفاقاً مع لبنان يجب أن تتم تصفيته. كان ينبغي أن تتم تصفيته قبل ثلاثين عاماً بعد أن كان مسؤولاً عن عمليات ضد إسرائيل، ومن الأفضل أن يتأخر الأمر ثلاثين سنة على ألا يحدث أبداً… نبيه بري يجب أن يموت.”
(نقلًا عن ليبانغيت)
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