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شو الوضع؟ "الملاحق السرية" تزيد من التباسات "الإتفاق - الإطار"... قيادة الجيش محور الإهتمام وجولة أميركية ميدانية لمعاينة التطبيق

  • 29 June 2026
  • 1 hr ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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