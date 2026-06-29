شو الوضع؟ "الملاحق السرية" تزيد من التباسات "الإتفاق - الإطار"... قيادة الجيش محور الإهتمام وجولة أميركية ميدانية لمعاينة التطبيق
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29 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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ليست بنود الإتفاق - الإطار المعلنة وثغراتها هي ما تطرح تساؤلات وتزيد من الغموض حول كيفية التطبيق، ذلك أن ما يحكى عن ملحق أمني سري للتعاون والتنسيق مع إسرائيل، جعل منسوب الإلتباس يعلو في سلوكٍ روتيني منذ اتفاق القاهرة إلى الطائف وصولاً للإتفاق الحالي مع إسرائيل.
وفي قلب هذا المشهد، يتصاعد الإهتمام بموقف الجيش وسلوكه، وكذلك بموقع قائده العماد رودولف هيكل الذي يتعرض لهجماتٍ كثيرة، جعلت رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع الصوت محذّراً من النيات المبيتة لإقالته.
في هذا الوقت، بقيت الأخبار عن انسحاب إسرائيل من قرى فرون والغندورية وزوطر الغربية بمثابة من يبيع اللبنانيين "من كيسه"، على اعتبار أن هذه القرى محررة أصلاً ولا تواجدَ للإحتلال فيها.
وللمتابعة الميدانية اللصيقة لبدء تنفيذ الإتفاق، جال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال براد كوبر على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، كما زار العماد هيكل في اليرزة.
وفي المواقف السياسية رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الإتفاق هو عبارة غن "إملاءات"، معتبرا أنه "أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار"، ومؤكدا أن الاتفاق "لن ينفذ".
وعن التوجه لإقالة قائد الجيش قال بري لصحيفة "الأخبار" "لا يمزحن أحد هذه المزحة، ولا يلعبن أحد بالجيش"، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية "خط أحمر".
على المستوى الداخلي المعيشي، اضطرت الحكومة إلى التراجع خطوة الى الخلف وتعليق العمل بقرار فرض بعض الرسوم، بما يعكس تخبطها وافتقارها إلى الرؤية. وفي هذا الإطار، أعلن التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على "إكس" أنه "جيد أن تعلق الحكومة قرارها بفرض رسوم على بعض السلع، لكن استكمال التصحيح يتطلب منها الخروج من التخبط والفشل الذريع في إدارة الملف المالي والإقتصادي، في ظل غياب الرؤيا المتكاملة لديها". وأكد "التيار" أن هذا القرار يؤكد ما ينادي به "التيار" لجهة وضع خطة مالية واقتصادية وإقرار الإصلاحات اللازمة، وصوابية سلوكه طريق المعارضة البناءة والإيجابية.
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