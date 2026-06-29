Tayyar Article
الميادين: إغلاق كل مداخل بلدة جيوس شمال الضفة ودخول قوات كبيرة من "جيش" الاحتلال والقوات الخاصة تحاصر عدة منازل
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29 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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القيادة المركزية الأميركية: قائد القيادة بحث مع الرئيس عون وقائد الجيش اللبناني تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل
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الحكومة العراقية: رئيس الوزراء وجه بفتح حساب للأموال المستردة
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18 :17
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